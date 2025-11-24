巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２３日、背番号「２１」のユニホーム姿を初披露した。東京Ｄで行われたファンフェスタでの新入団選手発表に参加し、「１年目からチームの中心となってリーグ優勝、日本一に貢献できるように頑張ります。応援お願いします」とスタンドのファンに宣言した。阿部監督とがっちりと握手し、壇上で大声援に包まれながら声を張り上げた。あいさつについては「満点じゃないで