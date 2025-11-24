[11.23 ラ・リーガ第13節](Estadio Manuel Martínez Valero)※29:00開始<出場メンバー>[エルチェ]先発GK 13 イニャキ・ペーニャDF 15 アルバロ・ヌニェスDF 22 ダビド・アッフェングルーバーDF 23 ビクトル・チュストDF 39 エクトル・フォルトMF 8 マルク・アグアドMF 11 ヘルマン・バレラMF 14 アレイクス・フェバスMF 19 グレイディ・ディアンガナFW 9 アンドレ・シウバFW 10 ラファ・ミル控えGK 1 マティアス・ディ