本日11月24日（月）よる7時〜9時54分 日本テレビ系にて、47都道府県の地元民が最も愛する“地元の顔No.1”を選ぶ「県民スター栄誉賞」を放送。都道府県魅力度ランキングを作る調査のプロ・ブランド総合研究所の全面協力のもと、47都道府県・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施。「認知度」「好感度」「地域貢献度」「スター性」「自慢したい度」という5つの指標で著名人を評価し、その総合評価1位＝地元民が最も表彰したい「県