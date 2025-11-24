男性7人組「BALLISTIKBOYZ」が22、23の両日、トヨタアリーナ東京でライブを開催した。都内でアリーナライブを行うのは初めてで、年内最後の単独公演。初披露となった新曲「WinterGlow」など30曲を歌唱した。今年は全国ツアーや初のアジアツアーなど精力的に活動してきた。砂田将宏（25）は「さまざまなステージを経験してライブ力がついた」と成長を実感した様子。日郄竜太（29）は「次はアリーナツアーを目指した