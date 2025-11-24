ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の元リーダー・山岸理子（27）が23日、東京都千代田区の「書泉ブックタワー」で写真集「君しか知らない」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。自身4冊目の写真集で、今月19日に発売。山岸は24日が27歳の誕生日で、集まったファンから「誕生日おめでとう！」などと声を掛けられ笑顔で応えた。山岸はイベント終了後、自身のブログを更新。前日の22日