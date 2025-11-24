女性9人組「NiziU」のホールツアーが22、23の両日、東京・北の丸の日本武道館で最終公演を迎えた。初の同所公演で計約2万人を動員。NINA（20）は会場を見渡し「素敵な景色を見せてくれてありがとう」と目を赤くした。MAYUKA（22）は「ドームやスタジアム、欲張って国立競技場。絶対に連れていきます！」と力強く宣言。約3時間のステージで最新アルバム「NewEmotion」の収録曲「Emotion」など23曲を披露した。