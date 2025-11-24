 ヘブン（トミー・バストウ）がだんだん松江の生活に慣れてきたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。カタコトの日本語ともちょっと違う“ヘブン語”の語彙も増えてきて、「ダキタクナイ！」というストレートすぎる言葉にハラハラしたり、トキ（髙石あかり）のことを「シジミサン」と呼ぶことを可愛らしく思えたりと魅了されっぱなしだ。 参考：朝ドラがテレ東に接近？『ばけばけ』と『バイプレイヤ&#12540