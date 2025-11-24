女優の若村麻由美（58）が出演する舞台「飛び立つ前に」が23日、東京・西池袋の東京芸術劇場シアターイーストで初日の幕を開けた。50年連れ添った夫婦が、老いと別れに向き合う家族劇。若村は、恩師の仲代達矢さんが今月8日に亡くなったばかり。本番前の取材会で「大切な人を失った方に見ていただきたい。私も昨年に母、今月に仲代達矢さんが飛び立ちましたが、私たちの心に一緒にいるという温かい光を感じていただける作品で