◇アメフト全日本大学選手権準々決勝関学大63―21中京大（2025年11月23日名古屋市・パロマ瑞穂ラグビー場）アメフトの全日本大学選手権準々決勝2試合が23日、名古屋市のパロマ瑞穂ラグビー場などで行われ、関学大（関西1位）が63―21で中京大（東海）に快勝した。東北大（東北）を31―7で下した早大（関東1位）とともに4強入り。準決勝は立命大（関西2位）―早大、関学大―関大（関西3位）に決まり、29、30日に行われる。