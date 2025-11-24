俳優の加藤清史郎（24）と渡邉蒼（21）が23日、ダブルキャストで主演する「デスノートTHEMUSICAL」（24日初日）の通し稽古を都内で公開した。渡邉は「社会的に影響を与えられるような強い作品になっている」と自信の表情。「作品の強さに負けないように、強い心を持って臨みたい」と気を引き締めた。加藤は「夜神月として、デスノートの世界で泥くさく生き抜けたら」と力を込めた。東京公演は池袋の東京建物BrilliaH