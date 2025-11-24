ÈÖÄ¹¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤ÇÎòÂå5°Ì¤Î525ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Èµð¿Í¤ÎÀ¶¸¶¡É¤È¤·¤Æ05Ç¯°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤È¤â¶¦±é¤·¡¢¾Ð´é¤Ç»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¼«Á³¤È¼ê