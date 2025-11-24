巨人の育成を含む新人11選手の新入団発表が行われ、ドラフト1位の竹丸（鷺宮製作所）が背番号21のユニホーム姿を初披露。ファンの前で力強く「1年目からチームの中心となってリーグ優勝、日本一に貢献できるよう頑張ります」と決意を語った。長野の引退セレモニーも目に焼き付け「華々しく引退する選手に自分もなりたい。まずは開幕ローテ入りを目指します」と誓った。