1975年から50年の長きに渡って愛されてきた【スーパー戦隊シリーズ】の枠で新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】が始動することが24日発表された。記念すべき第1弾作品は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に決定。最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」が誕生する。【写真】石垣佑磨＆大葉健二、Wギャバンで2ショット！シャリバンらと「宇宙刑事飲み会」開催「超次元英