きょう(2025年11月24日)未明、札幌市白石区でアパートが燃える火事があり、２階の一室から男性の遺体が発見されました。火事があったのは札幌市白石区北郷６条３丁目の２階建てのアパートです。(24日)午前０時ごろ、「付近のアパートの1階から火が見える」と付近の住民から消防に通報がありました。火はおよそ２時間後に消し止められましたが、２階一室から年代不明の男性の遺体が発見されました。火事のあと、