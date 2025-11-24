米ニューヨーク市長選で勝利したマムダニ次期市長（左）と握手するトランプ大統領＝21日、ホワイトハウス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】ニューヨーク市長選で勝利した民主党急進左派のマムダニ次期市長は23日に放送されたNBCニュースのインタビューで、物価高対策などを巡り、トランプ大統領と協力していくことに期待感を示した。過去に示したトランプ氏は「ファシスト」だとの見解は撤回せず、警戒感は維持しつつ「意見の相