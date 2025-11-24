胸が熱くなった。メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手（２９）は万感の思いで東京Ｄを見渡した。ファンフェスタのフィナーレ後。突然、自身の登場曲であるサザンオールスターズの「希望の轍」が流れた。同時にビジョンには「ＧＯＯＤＬＵＣＫｏｎｙｏｕｒｔｒａｃｋｏｆｈｏｐｅ．」（あなたの希望の道に幸あれ）と映し出される演出。「わざわざ、そういう雰囲気にしてもらったので、す