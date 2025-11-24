閉会のスピーチで池山新監督が改めてファンに1軍監督就任を報告した。02年の引退試合で「皆さんの前に戻ってくる」と約束してから23年。「ただいまです！神宮に降臨」と両手を広げるポーズも決めて笑いを誘った。最下位からの再建へ課題は山積みだが「頭の中では来年が始まっています。大きな穴（村上）があいてしまいますが、皆の力で埋めて来シーズンこそは勝ちたい。東京音頭をもっと歌いたい。喜びを分かち合いたい」と