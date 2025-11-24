芝クッション値＝9.2＝標準※日曜午前7時含水率＝芝G前14.4％、4角13.5％ダートG前2.9％、4角2.1％※日曜午前5時。内柵沿いに若干の傷みは見られるが、おおむね良好な状態。日曜の時計は標準から速めで推移していた。ダートは乾燥していて、力のある大型馬に有利。