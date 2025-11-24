万感の思いがこみ上げた。ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す西武・今井が、ベルーナドームで行われたファン感謝祭で涙した。あいさつなどはなかったが、グラウンドを後にする直前に同じく大リーグ移籍を目指す高橋とこの日一番の歓声を浴び「思っていた以上に応援してくれている方が多いんだなっていうふうに凄く感激した」と号泣。エキシビションゲームでは高橋と投打で対戦し、打っては左翼線二塁打、投