芝クッション値＝9.2＝標準※日曜午前9時含水率＝芝G前11.0％、4角10.9％ダートG前1.3％、4角1.6％※日曜午前9時。芝はコース全周の内寄りに傷みはあるが避けて通るほどではなく、時計もまずまず出ている。ダートは乾燥しているが、時計の出方は標準的。