西武では、育成を含む13選手の新入団発表が行われ、ドラフト1位の小島（明大）の背番号が「10」に決まった。新しいユニホームに身を包んだ小島は「背番号10番と言ったら小島と言われるような選手を目指したい」と話した。捕手で背番号10は球団では19年首位打者の森友哉（現オリックス）以来。打撃を参考にする憧れの選手でもあり「自分もああなりたい。いずれは超えられる選手になりたい」と首位打者を目標に掲げた。