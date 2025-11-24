楽天の早川隆久投手（27）が来季から選手会長に就任することが23日、分かった。今季まで2年間務めた田中和が「後輩に託そうと思っています。想像のつくようなピッチャーです」と退任の意向を示していた。選手間でも「個人としてもストイック」「球界のことを考えられる視野の広さがある」と声の上がる来季6年目の左腕に白羽の矢が立った。今季は2年連続で開幕投手を任されたがコンディションが整わず、わずか2勝。9月末には