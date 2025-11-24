巨人は２３日、東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５」を開催し、来季のメジャー挑戦へポスティング申請をした岡本和真内野手（２９）も参加。「なりきりジェスチャーゲーム」や「借り物競走」などでイベントを楽しんだ。最後は１人で場内を一周。自身の応援歌が右翼スタンドから流れる中、ファンから「頑張れ！」の声援を受けた、「わざわざああいうふうにしてもらって、声援も大きかったのでうれしかった」と