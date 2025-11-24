日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が新選手会長に就任することが２３日、明らかになった。清宮幸は今季、副会長を務めた。現選手会長の松本剛外野手（３２）は「１年間、仕事を伝えながらやってきた」と経緯を説明。「今のファイターズは若い選手が多い。あの世代がプレーも含め、裏でも引っ張ってもらえた方がチームはまとまる」と期待した。選手会長は、選手側の要望や意見を吸い上げて球団と折衝する重要な立場。グラウン