オリックス・宗が元同僚のドジャース・山本と食事会を行っていたと２３日、明かした。杉本と今オフ戦力外となった福田も交えた２０２２年の日本一メンバー４人で実現。ワールドシリーズＭＶＰの右腕について「全然変わっていなかったし、そこがアイツのすごいところ。野球の考えを聞くと『そら活躍する』と思った」と納得した。今季は打率・２３５、６本塁打、２８打点。「やらないと終わってしまう」と巻き返しに燃えている。