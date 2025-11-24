2番人気ソウルラッシュは6着に敗れ、史上7頭目の連覇はならなかった。好スタートから中団でリズム良く運ぶも、直線は伸び切れず。当レース4年連続の出走で初めて掲示板を外した。4月ドバイターフ1着以来、2度目の騎乗だったC・デムーロは「スタートも良くて、ある程度の位置で競馬はできた。直線の反応がじりじり」と振り返り「次は期待できる」と次走で予定している香港マイル（12月14日、シャティン）での反撃を誓った。