牝馬のマイルG12勝で、栗東で調整を進めた関東馬アスコリピチェーノは7着に敗れた。3番人気の期待を背負い、軽やかなスタートから好位をキープ。直線では内から懸命に脚を伸ばすも、外から迫る勝ち馬に突き放された。ルメールは「スタートは良かったですね。いいポジションで勝った馬の横で競馬ができた。内側で頑張ったけどギアが2つアップできなかった」と無念の表情を浮かべた。