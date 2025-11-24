大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。ウクライナ出身で初。本割で大関琴桜を内無双で破り、横綱大の里の休場による不戦勝で勝ち星が並んだ横綱豊昇龍との優勝決定戦を送り投げで制した。悔しさを押し殺すように、ゆっくりとした足取りで支度部屋に引き揚げてきた豊昇龍は風呂場に直行。付け人を通じて、「取材ＮＧ」を伝えてきた。大の里の休場で不戦勝とな