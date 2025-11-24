「大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。年６場所制となった１９５８年以降で４番目の年少記録となる２１歳８カ月で初Ｖを果たし、大関昇進が確実となった。◇◇３代目若乃花、若隆景、日馬富士、琴錦、旭国、岩風、そして師匠の安美錦。昭和から令和まで。安青錦が憧れに挙げる力士は幅広い。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が集めたＤＶＤを鑑賞する