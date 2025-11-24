陸上女子やり投げでパリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が２３日、都内で、自身がブランドアンバサダーを務めるミズノのトークショーに登場。「日本で満員のスタジアムを実現できるとは思っていなかった。素晴らしい思い出」と、９月の世界選手権東京大会を振り返った。来季に向け既に練習は再開。右肘のケガの経過も良好で「ここ数年、自己記録を更新できていないので更新できるように」と力を込めた。