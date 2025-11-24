巨人・大勢投手（２６）が３年ぶりに東京ドームＭＶＰ賞を獲得し、ファンフェスタ内で表彰された。ルーキーイヤーの２２年以来、２度目の受賞に「すごくうれしい。調子が悪い時も応援してくださったファンの皆さんの声援や、バックアップしてくださった野手の皆さんのおかげ」と感謝した。今季は、主戦場を８回に変えて自己最多６２登板。８勝４敗で防御率２・１１、５４ホールドポイントで最優秀中継ぎのタイトルに輝いた。特