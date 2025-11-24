「阪神ファン感謝デー」（２３日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２３日、大阪市内で行われた「阪神タイガースＯＢ会懇親会」に出席し、掛布雅之ＯＢ会長（７０）から向けられた「５０発、三冠王」指令に奮起した。この日、甲子園球場で開催された「ファン感謝デー」では現役とレジェンドＯＢとの試合に出場し、藤川球児監督（４５）との夢対決で快打を放ち、３万８４９０人の虎党を盛り上げた。俺を超えていけ