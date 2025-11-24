球団90周年とリーグ優勝をOBも一緒に祝おうと阪神・掛布OB会長の提案で実現した合同のファン感謝デー。岡田彰布オーナー付顧問をはじめ多くのOBが現役との特別試合に参加。最後は「申し訳ないけど頼む」と急きょ藤川監督に依頼し、「藤川―佐藤輝対決」にも一役買った。「ファンの方に喜んでもらうためのイベント。いいファンサービスができたと思う」と語った掛布会長は大阪市内で行われたOB総会・懇親会ではチームの連覇に向