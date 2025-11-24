「阪神ファン感謝デー」（２３日、甲子園球場）甲子園球場で行われた「ファン感謝デー」に参加した阪神の近本光司外野手（３１）は、ＦＡ権を行使せず残留する決断を下してから初めての聖地に感激した。ファンから直接かけられた「ありがとう」の声。多くの虎党と触れ合い、来季に向けて気持ちを新たにした。満員の甲子園にこだまする虎党の声援を背に受けた。「たくさんタオルを掲げてもらった。ハイタッチでも声をかけても