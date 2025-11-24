阪神・森下がファン感謝デーのMVPに選出された。レジェンドチームとの野球対決では左越えに先制二塁打。右翼の守備では藤田平氏の打球を素早くさばいてライトゴロにすると、相手ベンチからは「情け容赦ないのか」とブーイングを受けた。その後、掛布雅之氏の打球をわざと緩慢に処理して安打にすると「大人になったな」と褒められた。自身にそっくりな男の子とも対面して大はしゃぎ。「来年も、もちろん本業でも頑張ります」