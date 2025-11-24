「阪神ファン感謝デー」（２３日、甲子園球場）阪神・藤川球児監督（４５）が２３日、ファン感謝デーのスピーチで、連覇と日本一をファンに約束した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−ファン感で佐藤輝との対決は盛り上がった。「全然分かんないですね。盛り上がったかどうか、自分は。それはお任せします」−ＯＢと集まることもなかなかない。「そうですね、年に１回ですよね、ＯＢ総会」−社長