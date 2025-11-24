阪神・小幡、高寺とともにルーキーの伊原が「フレッシュ大賞」に選ばれた。賞金の1000万円を3人で分ける。3等分すれば333万円になる大金の使い道を聞かれ、自己投資に意欲を見せた。「お金をかけることに関しては投げることにフォーカスしたい。1年間、何が良くて何が悪かったかということを全部洗い直したい。こういうことをした方がいいというのが絶対にあると思うので。そういうことにお金をかけたいと思う」オフの間に野