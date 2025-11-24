「大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。ウクライナ出身で初。本割で大関琴桜を内無双で破り、横綱大の里の休場による不戦勝で勝ち星が並んだ横綱豊昇龍との優勝決定戦を送り投げで制した。横綱大の里が休場した。「左肩鎖関節脱臼」のため「１カ月間の安静加療が必要」との診断書を提出。結びの豊昇龍戦は不戦敗となった。賜杯争いトップで並ぶ大一番だった。