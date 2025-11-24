今季限りで現役を引退した原口文仁氏（33）がOB会総会・懇親会に参加し、功労賞を授与された。「ありがたく思っています。懐かしい顔だったり、昔お世話になった方にもあいさつできているので、参加できて良かった」前日22日の優勝パレードが最後のユニホーム姿で「良い景色を見られたし、良い経験をできた」と話した。今後は未定だが、セカンドキャリアへ歩みを進める。