阪神の近本が「（報告が）遅くなりました！」と甲子園のファンに改めて残留を報告した。スタンドからの「ありがとう」の声に「たくさんのタオルを振ってくれたし、ハイタッチでも交流できました」と歓声をしっかり聞いた。淡路島での少年野球時代は、桧山のヒッティングマーチで打席に入っていたことも明かし、OBも参加したファン感謝デーで「いずれはあの中に入りたいとも思っている」と阪神一筋でのレジェンド入りを誓った。