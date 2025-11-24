阪神・小幡は、シーズンを通して活躍した若手選手が表彰される「フレッシュ大賞」に伊原、高寺とともに選ばれた。「7年目なのでフレッシュじゃないですけど、伊原とは同じ歳（25歳）なので救われました」遊撃手で89試合に出場して打率.223、5本塁打。「いつまでもフレッシュに頑張ります」。賞金については「何に使おうかな。旅行でも行こうかな」と“臨時ボーナス”にニンマリだった。