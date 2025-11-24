「大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。ウクライナ出身で初。本割で大関琴桜を内無双で破り、横綱大の里の休場による不戦勝で勝ち星が並んだ横綱豊昇龍との優勝決定戦を送り投げで制した。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は大関昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱北勝海）に要請し、了承された。琴欧州（後の琴欧洲＝現鳴戸親方）の所要１９場所を