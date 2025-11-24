阪神ファン感謝デーの最後に、来年の選手会長に村上が就任することが発表され、場内であいさつした。球団生え抜き投手では初めてで、投手の就任は2代目・小林繁以来45年ぶり3人目。中野から役職を引き継ぐ形になり「しっかり結果で引っ張っていけたら。いろんなことを中野さんに聞きながらやっていけたら」と先を見据えた。