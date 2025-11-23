米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（11月17日〜11月21日）の日米経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、日本の7-9月期実質GDPと米国の9月雇用統計に注目2025年7-9月期GDP（1次速報）は前期比年率▲1.8％と6四半期ぶりのマイナス成長となりました（図表1）。［図表1］実質GDPの推移 出所：内閣府設備投資と政府支出（公需）が強めの結果となったものの、住宅投資と輸出の落ち込みによ