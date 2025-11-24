阪神・佐藤輝明内野手（26）が「3冠王指令」を大歓迎した。大阪市内で23日に球団のOB総会・懇親会に出席し、掛布雅之OB会長（70）から首位打者獲得に「可能性がある」と太鼓判を押された。今季逃した「あと1冠」へ、「打率を上げたい」と前向きな姿勢を示した。同日に甲子園で行われ、3万8490人の虎党が詰めかけた「ファン感謝デー2025」では、藤川球児監督（45）からクリーンヒットを放って場内を盛り上げた。佐藤輝の次の目