「レスリング・東日本大学女子リーグ戦」（２３日、自由が丘学園高）パリ五輪女子５３キロ級金メダルの藤波朱理（２２）＝日体大＝が、中学２年から続く公式戦連勝記録を１４７に伸ばした。１次リーグの神奈川大戦と、決勝の育英大戦の５７キロ級に出場して２連勝。最後の学生公式戦で、２０１９年以来４大会ぶりの王座奪還に貢献した。藤波は２戦ともテクニカルスペリオリティー勝ちで完勝した。日体大の優勝が決まると、仲