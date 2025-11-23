人は人生の終盤に差し掛かったとき、自身の生きた証であり、残された家族への愛の形でもある「遺産」の行方について深く考えるものです。特に、現代社会では「おひとりさま」や家族関係が複雑化した世帯が増え、遺産の分け方一つで親族間に決定的な亀裂が入るケースも少なくありません。自分の財産を誰に、どれだけ渡すのか。その意思を明確にするために作成されるのが「遺言書」です。しかし、その遺言書に込められる想いは、必ず