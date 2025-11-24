ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が２３日、来季も残留することを表明した。この日、横浜スタジアムで行われたファン感謝イベント「ＢＡＹＢＬＵＥＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳＦＵＮ！ＤＡＹＳ」に参加。中継局の放送ブースで「来季もＤｅＮＡでプレーさせていただきます」と明かした。自らの口でサプライズ発表した。放送ブースに着席した右腕は「来年もＤｅＮＡでプレーさせていただきます」と明言。ファン