ポスティングシステムを使用して米大リーグ挑戦を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が２３日、神宮球場で開催された「ファン感謝ＤＡＹ」に出席し、ナインから５度胴上げされた。ポスティングシステムの申請後初めて自身の去就について語り、ファンへのあいさつも済ませてケジメをつけた。ラスト本拠地で感激のサプライズが待っていた。「ファン感謝ＤＡＹ」の閉会式。村上がナインの手によって胴上げされ５度、宙を舞っ