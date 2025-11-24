ロッテの西川史礁外野手（２２）が阪神・森下翔太外野手（２５）の教えを胸に“倍倍”の成長を狙う。２３日、ＺＯＺＯマリンでファン感謝イベントに参加。取材に応じ、今秋の日本代表「侍ジャパン」の活動で、「ＮＰＢを代表するバッター」と尊敬する森下と親交を深めたことを明かした。打撃面で「思ったことがあれば言ってくださり、意見交換し合いながらやった」といい、「それをこのオフにつなげていきたい」と成長のヒント